Questa la frase di apertura dei lavori da parte dell'assessore al welfare politiche sociali e Lavoro della Regione Calabria che dopo la presentazione con il Ministero del Lavoro di Crescere in Digitale, in meno di una settimana presenta un altro progetto innovativo e dedicato ai giovani lavoratori, un progetto questo in collaborazione con Legacoop e CoopFond di grande portata e degno di rilevanza.

L'assessorato al Lavoro ha sposato l'idea di Coopstartup Calabria con il progetto " ricomincio da t(R)e" che ieri mattina è stato presentato nella "Sala Oro "della cittadella regionale.



Al tavolo dei relatori, oltre all' assessore Roccisano , il Dirigente Generale del Dipartimento politiche sociali e lavoro dott Antonio Nicola De Marco, Angela Robbe presidente Legacoop Calabria ed il direttore Promozione di Coopfond S.p.A Alfredo Morabito.



"Ricomincio da t(R)e " ha come obiettivo quello di accompagnare nuove idee imprenditoriali da realizzare in forma cooperativa promosse da giovani con una età inferiore ai 40anni e che abbiano come obiettivo un impatto positivo sulle realtà locali e produrre un aumento occupazionale e di crescita economico-sociale grazie all'utilizzo di innovazioni tecnologiche, organizzative o sociali, con riferimento agli ambiti ritenuti prioritari dall’Unione Europea per incoraggiare percorsi di crescita intelligente, inclusiva e sostenibile che sono tra le priorità della Regione Calabria.



Il progetto, si svilupperà attraverso un percorso di formazione e valutazione finalizzato a fornire competenze di base per poi selezionare proposte imprenditoriali da seguire dalla fase iniziale , come alla costituzione in cooperativa.



" Coopstarup ha un valore di politica attiva , - spiega Angela Robbe presidente Legacoop Calabria- in quanto si prefigge di accompagnare i giovani a cercare un futuro lavorativo e , con la cooperazione -sottolinea- da' ai giovani la possibilità di diventare protagonisti, a differenze di altre tipologie di imprese. Un progetto dunque per costruire un futuro nella propria terra, in Calabria" .



Il progetto verrà realizzato con l’attivazione di una rete aperta, cui potranno aderire altri soggetti interessati a sostenere la nascita e lo sviluppo di cooperative tra giovani, mettendo a disposizione e ‘in circolazione’ esperienze, competenze, risorse.



"Le idee progetto selezionate -spiega Alfredo Morabito Direttore promozione di Coopfond -saranno accompagnate dalla definizione delle proposte progettuali e tra queste ne saranno selezionate 25."



I proponenti delle 25 idee selezionate usufruiranno di una formazione intensiva allo startup di impresa e tra queste proposte, saranno scelti sette progetti vincitori ai quali, se si costituiranno in cooperativa, oltre a ricevere un riconoscimento con un premio di 5000 euro da parte di Coopfond e 10.000 euro da parte della Regione Calabria potranno accedere ad un finanziamento, pari al 50% degli investimenti fino ad un massimo di 150.000 euro non assistiti da garanzie, tramite istruttoria da di Coopfond.