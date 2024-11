Sottoscritto un accordo territoriale alla Camera di Commercio di Catanzaro per favorire il rientro delle attività produttive e studi professionali nel centro storico e nei quartieri della città adeguando i canoni di locazione e facilitando quindi l'incontro tra domanda e offerta. Una iniziativa condivisa da Federpropietà, Confcommercio, Confesercenti, Cicas e Confartigianato.



L’accordo territoriale sarà operativo dal primo gennaio 2019 ed è stato accolto con favore anche dall’Amministrazione Comunale. «Con questo accordo - spiega Francesco Granato vicepresidente vicario di Federporpietà - le organizzazioni della propietà edilizia e quelle delle attività produttive intendono assumere una iniziativa per calmierare i canoni di locazione che risultano estremamente alti nella nostra città. In base a questo accordo ci si impegnerà a sollecitare le parti a contenere le loro pretese e le loro offerte entro determinati valori che saranno espressi tra un minimo e un massimo, tenendo conto di quanto stabilito dall'osservatorio sul mercato immobiliare». «Una importante risposta alla necessità e all’urgenza del rilancio economico e sociale di questa città» per il segretario provinciale di Confartigianato Catanzaro Raffaele Mostaccioli. «Il nostro dovere di associazioni di categoria è quello di dare un contributo concreto alla definizione di una visione di sviluppo, una prospettiva strategica d’azione che oltre le ipotesi e le speranze porti a un cambiamento tangibile: è il momento della concretezza». Un protocollo esecutivo che diventa dunque strumento attraverso il quale le stesse organizzazioni hanno concretamente previsto ogni possibile forma di tutela e di accompagnamento alla conclusione dei contratti, a disposizione degli interessati per tutta la durata dell’accordo.

