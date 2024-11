Nella città dei fiori proposte esposizioni d’arte, prodotti tipici, testi di autori locali a cura dell’associazione di Corigliano Calabro in occasione del Festival della canzone italiana

“L’Officina delle Idee” sarà presente, con alcune originali creazioni, nella prima decade del mese di febbraio (da domenica 4 a domenica 11), nella splendida cornice di Sanremo, in concomitanza con la 68esima edizione del celebre Festival della canzone italiana, nell’ambito di una serie di iniziative dedicate alle eccellenze della Calabria, in particolare di Corigliano e della Sibaritide.

Nato nel 2015 a Corigliano Calabro, il sodalizio culturale ha tracciato un positivo bilancio e annunciato per il futuro nuove iniziative. L’Associazione si è infatti rivelata per quello che si prefiggeva d’essere: laboratorio di idee, fucina di talenti, luogo dedito all'estro e alla creatività. Il frutto di una vera e propria affiatata 'famiglia’ che, con umiltà e tanta buona volontà, si adopera tutti i giorni per realizzare autentiche meraviglie e confermarsi realtà associazionistica impegnata concretamente nel mondo del sociale, dell’aggregazione, della cultura. Il merito di tale intuizione va ascritto alle fondatrici e responsabili de “L’Officina delle Idee”: Giulia Giordano, Raffaella Marrazzo, Monika Kiemlik. Tre donne sensibili e laboriose, tre donne capaci di coniugare famiglia, lavoro, routine quotidiana con la loro passione: creare dal nulla opere d’arte degne di questo nome, spaziando dalla costruzione e decorazione di piccoli oggetti alla realizzazione di decapaggio e decorazioni dei mobili.

A Sanremo, le esposizioni (creazioni d’arte, prodotti tipici, testi di autori locali) avverranno nel centro, dislocate sia in modo permanente che itinerante tra le hall di strutture ricettive, nonché presso associazioni del luogo, e saranno curate da un gruppo di giornalisti, blogger e operatori del mondo della comunicazione provenienti da diverse località italiane, in collaborazione con realtà culturali sanremesi e comunità di residenti, nell’ambito di un’iniziativa nazionale di marketing territoriale. Referente di zona, per il comprensorio Sibaritide-Pollino, è il giornalista Fabio Pistoia.

Saranno dunque anche le pregevoli novità de “L’Officina delle Idee” ad essere tra le protagoniste nel periodo clou della città dei fiori, perla della Liguria e simbolo del Belpaese nel mondo. Un risultato lusinghiero, che fa onore sia alle responsabili dell’Associazione che all’intera comunità coriglianese, poiché sinonimo di Arte come mezzo socializzante e diffusore di messaggi positivi, fecondi per il territorio e le nuove generazioni. Un autentico spazio d’incontro e di crescita individuale e collettiva, capace di far trovare conforto, valore e identità, che si pone l’obiettivo di ravvivare il tessuto artistico-culturale locale e far emergere le capacità di chi, per professione o per diletto, ha la propensione e la volontà di fare e mettersi in gioco.