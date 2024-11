A scriverlo nero su bianco direttamente il presidente in una lettera inviata al deputato Cannizzaro: «Presto anche interventi per l'ammodernamento dello scalo»

L’Aeroporto di Reggio Calabria non chiuderà: a dirlo è direttamente il pesidente Enac, Nicola Zaccheo, che ha inviato una lettera ufficiale a Francesco Cannizzaro, deputato di Forza Italia.

«L’ente - si legge nella lettera- che ho l'onore di presiedere ha disposto le modalità della chiusura temporanea di alcuni scali nazionali in applicazione del decreto ministeriale numero 112 del 12 marzo 2020 con il quale a seguito dell'emergenza covid-19 il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha limitato l'operatività dell'intero sistema aeroportuale italiano. Lo scalo Tito Minniti Reggio Calabria rientra tra gli aeroporti che devono limitare la propria operatività ma non ci sono ad oggi elementi per cui si debba pensare che lo scalo reggino non riprenda la sua attività al rientro della situazione emergenziale che stiamo vivendo.

Colgo l'occasione per evidenziare - conclude la missiva - che proprio con la ripresa dell'attività firmeremo come già stabilito la convenzione tra la regione Calabria e alla società di gestione Sacal ed Enac al fine di far partire gli investimenti stanziati nella legge di Bilancio 2020 per l'ammodernamento e rilancio dell'aeroporto dello Stretto a dimostrazione di quanto all'aeroporto dello stesso sia considerato strategico per la mobilità locale».