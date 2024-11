È da 15 anni che il signor Rocco Valerdo e altri 9 proprietari terrieri stanno combattendo una battaglia per la sopravvivenza delle loro aziende a Bagnara. Tutto inizia quando partono i lavori di ammodernamento della Salerno-Reggio Calabria. Di colpo quel piccolo torrente, il Praialonga, che fino a quel momento non aveva dato nessuno problema, inizia a scaricare a valle montagne di fango e detriti. Materiale che durante le piogge, supera gli argini e si riversa nei campi coprendo e distruggendo tutto. Una lunga battaglia legale intrapresa dai proprietari si è conclusa con il riconoscimento, dopo 14 anni, di un indennizzo pagato da Anas. Una perizia avrebbe svelato cosa si nasconde a monte in uno degli ex cantieri dell’A2. Fango e detriti, quindi, rimangono in agguato e un bellissima e ricca area agricola è sul punto di collassare.