L’ex ministro Danilo Toninelli torna in Calabria. Tra le tappe del tour, Vibo Valentia e Gioia Tauro.

In particolare, l’esponente del Movimento 5 Stelle, intorno alle 9, si recherà sulla Joppolo-Coccorino, la “strada del mare” riaperta al transito nel corso dell’estate. Il 29 luglio scorso, insieme all’allora rappresentante del governo Conte, erano presenti le massime autorità politiche della Regione, i vertici di Anas oltre ad alcuni cittadini, in particolare i componenti del Comitato che danni – l’arteria era chiusa dal novembre 2017 – si batteva per la sua messa in sicurezza e la riapertura. La strada in questione, su cui si attende il completamento di tutti i lavori previsti, era stata chiusa temporaneamente lo scorso 25 novembre a causa del maltempo. Toninelli effettuerà un sopralluogo proprio per comprendere lo stato degli interventi e sollecitarne la prosecuzione per giungere ad una messa in sicurezza definitiva.

Tappa anche a Gioia Tauro

Altro appuntamento atteso a Gioia Tauro. L’incontro sarà al porto: «Dopo che da ministro, insieme ai parlamentari del Movimento, sono riuscito a salvare questa infrastruttura fondamentale per la Calabria e il Sud, ora serve più che mai seguirne il rilancio» scrive Toninelli sui social aggiungendo: «I primi dati sono confortanti: più 15% di container nel periodo aprile-ottobre rispetto allo stesso periodo del 2018. Ma vogliamo che la crescita continui e perché ciò avvenga serve uno Stato forte che non abbandoni a se stesso un territorio così importante ma ancora afflitto e soffocato dalla presenza della ‘ndrangheta». L’attenzione rimane alta: «Noi non molliamo. Seguiteci domani, vi mostreremo le mega gru di ultima generazione appena giunte in porto e vi daremo altri aggiornamenti».