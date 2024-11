Roberto Ruozi, rettore della Bocconi di Milano per due mandati consecutivi, sarà all'Università della Calabria il 24 maggio prossimo, per una lectio magistralis dal titolo Nuovi scenari bancari: banche commerciali tradizionali e banche di nuova costituzione.

Padre fondatore dell'economia

L'evento, promosso dal docente dell'ateneo di Arcavacata Fabio Piluso sarà ospitato nella sala del Consiglio del Discag, il Dipartimento di scienze aziendali e giuridiche, con inizio alle ore 10,30. Si tratta di un appuntamento di assoluto rilievo per l'elevato profilo culturale del relatore, considerato tra i padri fondatori dell'economia degli intermediari finanziari in ambito nazionale, avendo portato avanti con successo l'opera scientifica avviata dal suo maestro Giordano Dell'Amore, ex presidente di Cariplo. Attualmente Roberto Ruozi ricopre svariati incarichi di prestigio nella governance di molte società quotate, a cui affianca anche una intensa attività di ricerca e di divulgazione scientifica.