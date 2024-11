Disagi per gli automobilisti che stanno percorrendo la statale 106 nei pressi di Caulonia. L’Anas, infatti, ha disposto limitazioni al transito, a partire dalle 17 di oggi, sul Ponte Allaro sulla statale 106 a Caulonia, nella Locride. «Per gli interventi di rinforzo delle pile 5 e 6 del ponte repubblicano - si legge in un comunicato - saranno avviate le fasi di getto di calcestruzzo degli interventi di consolidamento della pila 5 del Viadotto Allaro a Caulonia. Al fine di monitorare gli eventuali assestamenti delle pile del viadotto, il traffico sarà interdetto successivamente all’ultima corsa del servizio pubblico, per tutta la notte fino alle 6 del giorno successivo».