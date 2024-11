Dopo la tragica morte dell’ingegnere Alessandro Marcelli, il dirigente delle Ferrovie della Calabria che ha perso la vita domenica scorsa a Lorica per una caduta determinata, secondo le prime ricostruzioni, dall’urto di una delle cabine dell’impianto di risalita, gli impianti di Lorica e Camigliatello sono rimasti chiusi in attesa della nomina di un nuovo direttore di esercizio.

A Camigliatello forse già questo fine settimana gli impianti verranno riaperti al pubblico ma questo dipenderà dall’Ustif (Ufficio speciale trasporti a impianti fissi). «Non posso dare una data precisa per la ripartenza – ci spiega il direttore dell’Agenzia regionale Arsac Bruno Maiolo – posso solo dire che per quanto riguarda la struttura di Camigliatello, Ferrovie della Calabria ci ha comunicato il nome del nuovo direttore di esercizio, si tratta di Mario Nello Vigna. Dal canto mio ho mandato le richieste di autorizzazione dell’Ustif e siamo in attesa del loro via libera. Intanto stamattina, a impianto chiuso, abbiamo fatto le prove di soccorso ed evacuazione con il Club Alpino».

Ferrovie della Calabria, intanto, sta provvedendo alla nomina, per quanto riguarda Lorica, di un altro direttore di esercizio.