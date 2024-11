La Direzione regionale Inps Calabria comunica che martedì 6 agosto 2019 alle 11 il presidente dell’Inps Pasquale Tridico sarà presente nella sede territoriale Inps di Corigliano- Rossano. Il rappresentante, è detto in una nota, ha firmato la determinazione presidenziale che istituisce, nel nuovo comune di Corigliano-Rossano (Cs), una filiale provinciale sperimentale con larga autonomia gestionale, che coordinerà anche l’agenzia di Trebisacce, dando maggiore vigore ai servizi Inps nel territorio dello Jonio cosentino. Il presidente Tridico ha quindi avviato, come da programma, le attività di espansione dei servizi Inps sul territorio, invertendo le recenti tendenze di abbandono dello stesso. Il percorso virtuoso di riavvicinamento all’utenza avviene, con riferimento al territorio del nuovo comune di Corigliano-Rossano, in una zona caratterizzata dalla sua vastità, dalla complessità delle prestazioni erogate e dalle condizioni socioeconomiche peculiari, segnatamente in ordine alle notevoli potenzialità di sviluppo economico, che, comunque, ha finora visto una presenza di presidi Inps carente rispetto alle aspettative.

Le difficoltà gestionali relative al territorio dello Jonio cosentino erano state da tempo (febbraio 2018) adeguatamente rappresentate dal Direttore regionale dell’Inps Calabria, De Felice, che, dopo aver proposto la trasformazione dell’agenzia complessa di Rossano in filiale provinciale, aveva ribadito l’urgenza della questione nel corso della visita del presidente Tridico a Crotone e seguito l’evolversi della problematica fino all’emanazione della determinazione presidenziale citata.

Grazie all’istituzione della sede sperimentale di Corigliano–Rossano, l’Inps potrà valorizzare il proprio contributo allo sviluppo pieno delle potenzialità economiche dello Jonio cosentino, nel quadro della sua missione sociale, incontrando le aspettative delle imprese, degli utenti e delle fasce più deboli della popolazione.