La Stocco&Stocco sarà presente al “Sea Food Global”, la grande vetrina ittica internazionale che mette a confronto prodotti d’eccellenza da ogni angolo del pianeta

Un’azienda calabrese protagonista a Bruxelles. La Stocco&Stocco di Cittanova, guidata dall’imprenditore Francesco D’Agostino, vivrà infatti un nuovo momento di grande importanza all’interno del “Sea Food Global”, la grande vetrina ittica internazionale che annualmente mette a confronto esperienze innovative e prodotti d’eccellenza provenienti da ogni angolo del pianeta.

Un’occasione per la realtà calabrese che da oltre vent’anni rappresenta un polo d’avanguardia per la lavorazione, la trasformazione e la commercializzazione dello stoccafisso.

Uno stand dedicato nel Padiglione Italia

Stocco&Stocco, con il suo stand dedicato, sarà una delle punte di diamante del “Padiglione Italia” organizzato e coordinato dal Ministero per le Politiche agricole, alimentari e forestali. L’invito ricevuto dall’azienda è non solo motivo di soddisfazione, ma soprattutto conferma del suo ruolo nell’ambito dell’industria ittica calabrese e nazionale.

Oltre 1500 aziende presenti

A Bruxelles, dal 24 al 26 aprile, saranno presenti circa 25mila buyers e oltre 1500 aziende provenienti da 150 Paesi. Numeri che spiegano con precisione l’importanza dell’evento. Qualità e innovazione saranno i temi affrontati dal “Sea Food”. Concetti su cui il marchio fondato da Francesco D’Agostino lavora quotidianamente, a partire da una radicata tradizione identitaria e artigianale.

Gusto e proprietà organolettiche

Stocco&Stocco proporrà all’attenzione degli operatori del settore i suoi celebri prodotti tradizionali e, allo stesso tempo, anche quelli a lunga conservazione, che rappresentano una novità assoluta e che, attraverso un innovativo sistema di trattamento ad alta pressione, mantengono inalterati il gusto e le qualità organolettiche dello stocco fino a quaranta giorni, un procedimento interamente naturale, che impiega tecnologia d’avanguardia.

Una nuova sfida per l’azienda calabrese

Il “Sea Food” sarà l’occasione, per l’azienda di Francesco D’Agostino, di presentare le proprie eccellenze, misurandosi con il processo di internazionalizzazione del comparto ittico italiano. Un percorso obbligato per il futuro dell’economia dell’intero Paese e, in particolar modo, della Calabria. Una nuova sfida che Stocco&Stocco propone al mercato internazionale, confermandosi eccellenza produttiva del Mezzogiorno d’Italia.