L’incontro organizzato dal Rotary Club Cosenza Nord si svolgerà domani, 11 marzo, all’Auditorium A. Guarasci. Spazio all’agroalimentare, al dibattito con gli studenti e alle testimonianze positive di imprenditori calabresi, leader nel settore

Focus su PSR Calabria 2014/2020, Marketing Rurale, Tradizione dell’Enogastronomia Rurale Calabrese, GreenFinance e nuove prospettive per l’occupazione delle future generazioni in agricoltura. Il Rotary Club Cosenza Nord, al suo 30° anno di attività sociale sul territorio, ha deciso di organizzare la manifestazione che si terrà sabato 11 Marzo 2017 dalle 8.30 alle 13.00 presso l’Auditorium “A. Guarasci” nella suggestiva cornice del Centro Storico di Cosenza, alla presenza di molte autorità, civili, scolastiche, accademiche e professionali, aziende Calabresi d’eccellenza e leaders nel segmento agroalimentare (che rappresenteranno agli intervenuti le loro belle testimonianze nel fare impresa sana, di qualità e soprattutto con gli ingredienti del food “Made in Calabria”), oltre che di numerosi studenti del comparto agricolo – enogastronomico.

Ad aprire i lavori del convegno, moderato dalla giornalista Santi Trimboli, sarà il Presidente del Rotary Club Cosenza Nord, Pietro Leo e il sindaco della città bruzia, Mario Occhiuto.

Spazio poi all'agroalimentare e all'analisi di criticità, targets e greenfinance. Tra i contributi previsti quelli di Osvaldo Piacentini, Presidente Commissione Rotary Club Cosenza Nord Rapporti con gli Ordini professionali, Mario Romano, presidente regionale Giovani Unindustria Calabria e del consigliere regionale con delega all'Agricoltura, Mauro D'Acri.

Ampio spazio poi al dibattito con gli studenti dell'Istituto Professionale per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera "P.Mancini" e dell'Istituto Tecnico Agrario "G.Tommasi" di Cosenza. Infine alcuni imprenditori leader nel settore agroalimentare offriranno la loro testimonianza. A concludere i lavori sarà il neo presidente della Provincia, Franco Iacucci.