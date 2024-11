Continua il viaggio dell’azienda per Italoi- Villa delle Monache in vetrina con il cinema italiano

Al Festival di Cannes “Italoi-Villa della Monache” trionfa come i protagonisti del cinema del Belpaese che hanno conquistato la Croisette grazie ai suoi talenti. Il marchio calabrese, intanto, è diventato un habitué nel proscenio delle migliori aziende del Made in Italy che seguono l’arte cinematografico. A Cannes grazie all’opportunità concessa da Luce-Cinecittà, Direzione generale cinema, Ministero dello Sviluppo economico, Ice e Farnesina che hanno sostenuto l’Italian Pavilion alla 71esima edizione del Festival sulla Costa Azzurra francese. Uno scenario incantevole con vista Montée des Marches. Agli ospiti, operatori del settore, attori, registi sono state proposte degustazioni a tinte Calabria. Tutto negli splendidi spazi italiani dove il visitatore ha potuto ammirare l’installazione multimediale e immersiva dal titolo “Meraviglia!”

Arriva dalla Francia un bel messaggio competitivo per la Calabria che si siede con merito sulla spiaggia più gettonata del cinema mondiale. Per continuare un percorso di crescita che gli eredi Gallina hanno costruito con una intuizione giusta: il cinema come motore di marketing territoriale. Sulla scia del nonno Antonio Gabriele.