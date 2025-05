La novità dell’appuntamento 2025 dell’Oro dei Bruzi, il contest della Camera di Commercio di Cosenza che, insieme all’azienda speciale di supporto alle imprese Promocosenza, premia l’olio di qualità, è stato lo show cooking con degustazione dal vivo.

Dodicesima edizione promossa dalla Camera di Commercio di Cosenza della manifestazione "L'oro dei bruzi". Consegnati premi e riconoscimenti alle migliori produzioni di olio extravergine di oliva del territorio.

Usato come un ingrediente

I dieci chef partecipanti hanno impiegato l’extravergine nelle loro pietanze come ingrediente e non come semplice condimento. La giuria di esperti ha incoronato Giuseppe Stasi, titolare dell’Umami Concept Food & Drinks di Corigliano Rossano. Venticinque le aziende olearie iscritte al concorso giunto alla dodicesima edizione. Nelle tre categorie fruttato intenso, fruttato medio e fruttato leggero il gradino più alto del podio è andato alle attività agricole Madreterra, Tenuta Pasquale Librandi e azienda Rita Bilotti. La cerimonia di premiazione è stata ospitata nella sede della Camera di Commercio della frazione Cantinella di Corigliano Rossano.

Eccellenza in vetrina

Tutti gli oli presentati sono tuttavia risultati di eccellente qualità ed avranno visibilità nella elaioteca allestita all’ultimo piano del Palazzo dell’Economia di Cosenza ed anche nella carta degli oli realizzata dall’ente presieduto da Klaus Algieri: «Siamo qui, insieme, per dare il giusto riconoscimento a quelle imprese che, con dedizione e competenza, raccontano quotidianamente la Calabria più autentica – ha detto Algieri - Oggi non celebriamo soltanto i vincitori, ma rafforziamo, ancora una volta, l’immagine dell’olio calabrese e dell’intero patrimonio agroalimentare che la nostra provincia ha da offrire». Nel corso della manifestazione consegnate le certificazioni delle competenze di cittadinanza per lo sviluppo sostenibile agli studenti del locale Istituto Tecnico Agrario Ettore Majorana, guidato dal dirigente scolastico Saverio Madera e rilasciate nell’ambito di un progetto promosso dalla Camera di Commercio di Cosenza e da Unioncamere con la prospettiva, per questi giovani, di trovare una occupazione nelle imprese agroalimentari del territorio.

Le aziende premiate

Ecco l’elenco delle aziende sul podio nelle tre categorie valutate sulla base degli assaggi e delle analisi condotte in maniera anonima dal laboratorio di Promocosenza, accreditato dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, guidato dal Capo Panel Massimiliano Pellegrino.

Fruttato Intenso

Primo posto Tommasino – Madreterra di Edoardo Giudiceandrea

Secondo posto Olio EVO biologico tappo oro – Frantoio Figoli

Terzo posto ex aequo Olio EVO biologico – Marchesi Gallo e Olio EVO – Azienda Agricola Antonio De Stefano

Fruttato Medio

Primo posto Monocultivar Carolea – Tenute Librandi Pasquale

Secondo posto Il Prelibato – Terre del Lao SRL

Terzo posto Olio EVO biologico monocultivar Roggianella – Terre Rugiani

Fruttato Leggero