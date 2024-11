'Come parlamentari calabresi del PD continueremo a vigilare, insieme al Presidente Oliverio, fino a quando la norma per gli LSU-LPU non sarà definitivamente approvata'

"Dopo la delusione di ieri posso dire - ha dichiarato la deputata del Pd Enza Bruno Bossio - anche nome di tutti i parlamentari calabresi del PD, che gli LSU-LPU della Calabria possono tirare un primo sospiro di sollievo. Grazie alla determinazione del Presidente della Regione Mario Oliverio e dei parlamentari calabresi, d’intesa con i gruppi parlamentari del PD di Camera e Senato è stata trovata una soluzione tecnica per reperire le risorse necessarie al proseguimento del percorso di contrattualizzazione degli LSU-LPU della Calabria". "E’ stato infatti presentato - ha continuato la Bruno Bossio - in Commissione Bilancio al Senato dal relatore Silvio Lai (PD) un emendamento al decreto “Giubileo” che autorizza la spesa di 50 milioni quale quota di compartecipazione dello Stato alle procedure di stabilizzazione dei lavoratori LSU-LPU della Calabria". La parlamentare ha continuato spiegando che "la nostra richiesta iniziale era infatti di 90 milioni e resta ancora aperta la questione dei forestali calabresi, per i quali non è stata autorizzata, almeno finora, la spesa di 30 milioni per come previsto dall'accordo triennale".

"Per quanto ci riguarda - ha concluso la Bruno Bossio - come parlamentari calabresi del PD continueremo a vigilare, insieme al Presidente Oliverio, fino a quando la norma per gli LSU-LPU non sarà definitivamente approvata e proseguiremo una battaglia in tutte le sedi per la tutela dei diritti di tutti i lavoratori calabresi".