L’emendamento al decreto legge ‘Giubileo’ che stanzia 50 milioni di euro per i precari calabresi rappresenta un segnale del governo Renzi. Segnale chiaro, spiega il consigliere regionale Bevacqua, ma non sufficiente.

Sembra avviarsi verso una soluzione positiva la vicenda degli Lsu lpu calabresi. Come annunciato ieri il Pd ha deciso di presentare un emendamento al decreto legge ‘Giubileo’ per stanziare i fondi necessari. Un accordo con il governo avrebbe fatto propendere verso questa soluzione tecnica. Una soluzione ‘temporanea’ ma un primo segnale positivo per i precari calabresi, come sottolinea in una nota il consigliere regionale Domenico Bevacqua.



“I 50 milioni di euro inseriti nel decreto legge “Giubileo”, per la compartecipazione statale alla stabilizzazione degli LSU-LPU calabresi, rappresentano un chiaro segnale – afferma il consigliere regionale Bevacqua – delle azioni da tempo intraprese e dell’attenzione che il governo nazionale intende prestare a una problematica che si trascina da troppi anni e che deve trovare il suo risolutivo punto fermo. Si tratta di una prima risposta necessaria ma non sufficiente. Una risposta che, comunque, offre la possibilità di intraprendere iniziative tali da sanare le posizioni di migliaia di lavoratori e mette in piedi le condizioni per avviare e condurre a termine, entro tempi strettissimi, una soluzione equa e soddisfacente. Sono certo – conclude Bevacqua – che, nei prossimi giorni, grazie al lavoro di squadra dei parlamentari calabresi del PD, e grazie anche al sostegno del capogruppo Ettore Rosato, sempre vicino alle problematiche calabresi, otterremo quei risultai utili che attendiamo e per i quali ci stiamo impegnando”.