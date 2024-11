All’importante manifestazione, interamente dedicata al mondo del lavoro, parteciperà l’assessore Federica Roccisano che concluderà il dibattito sulle Botteghe di mestiere e dell’Innovazione previsto venerdì 8 luglio

La Regione Calabria sarà presente all'iniziativa "Luci sul lavoro" che parte oggi, a Montepulciano, in due momenti. Sarà, infatti, l'assessore al lavoro Federica Roccisano a concludere il dibattito sulle Botteghe di mestiere e dell'Innovazione, previsto per domani, venerdì otto luglio.



"Nell'occasione - informa una nota dell'Ufficio stampa della Giunta - l'Assessore Roccisano parlerà delle buone pratiche presenti in Calabria relativamente al mondo dell'immigrazione. La manifestazione "Luci sul Lavoro", interamente dedicata al mondo del lavoro, è organizzata da Eidos (Istituto Europeo di Documentazione e Studi Sociali), Italia Lavoro (Agenzia Tecnica del Ministero del Lavoro) e dal Comune di Montepulciano, con il patrocinio della Rappresentanza Italiana della Commissione Europea, dell'ILO (Organizzazione Internazionale del Lavoro), del Comitato Economico e Sociale Europeo (CESE) e della Regione Toscana".



L'evento, che durerà tre giorni, "rappresenta - continua il comunicato - un momento di riflessione per addetti ai lavori e non, un luogo di incontro "aperto" in cui le persone possono entrare in contatto con il variegato concetto di lavoro, con tutte le tematiche e le implicazioni socio-culturali ad esso connesse, attraverso l'utilizzo di diverse forme espressive, e discuterne nell'ambito di dibattiti pubblici. Quest'anno al centro dell'obiettivo l'analisi della Riforma del mercato del lavoro e i suoi primi effetti, il nuovo ruolo al quale sono chiamati i sindacati, tra rappresentatività e rappresentanza, la contrattazione di secondo livello, lo studio delle politiche comunitarie in un momento storico che vede l'Europa alla ricerca di un nuovo e più incisivo ruolo, alla luce dei risultati del referendum inglese".