Sui cancelli sono stati apposti striscioni: «Con parole e solidarietà non si mangia»

I tirocinanti del Parco regionale delle Serre hanno occupato questa mattina la sede dell'ente manifestando la loro rabbia per il protrarsi delle incertezze sui pagamenti, non ancora erogati dopo oltre quattro mesi. Sui cancelli della sede sono stati esposti striscioni con scritto «Voi non vi ricordate di noi, noi non ci ricorderemo di voi!», «Con parole e solidarietà non si mangia».

La protesta, oltre che al mondo politico, è rivolta alla burocrazia. I lavoratori andranno avanti, con step successivi, perché, dicono, non hanno alternative: quelle spettanze sono essenziali per le loro famiglie. In tutto, tra l'ente Parco e quelle impiegate nei Comuni, sono oltre 50 le figure professionali impegnate. (Ansa)