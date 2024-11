«Apprendo che in piena notte, in Commissione Bilancio nella Camera dei Deputati, il Governo ha presentato un emendamento per 2 miliardi di euro da destinare a diverse iniziative in campo nazionale». Lo afferma, in una nota, Mario Oliverio, ex presidente della Regione Calabria ed esponente del Pd.

«Due miliardi - prosegue - che vengono sottratti al fondo della dote europea di 3.5 miliardi destinati al sostegno delle imprese e dell’occupazione nel Mezzogiorno attraverso la decontribuzione. Due miliardi vengono sottratti per il 2021 e un miliardo nel 2022. Ancora una volta il Sud viene scippato, defraudato di risorse ad esso destinate».

Secondo Oiverio «è un fatto grave questo perché si colpisce uno strumento virtuoso quale quello della decontribuzione che semmai doveva e deve essere potenziato in termini di aumento della quantità di risorse che di più snella accessibilità da parte delle imprese. Un nuovo grave scippo nei confronti del Sud. È questo - sostiene ancora - il segnale di una impostazione che vede ancora una volta saccheggiato il mezzogiorno nelle scelte concrete, nelle politiche assunte e perseguite dal Governo. Si è fatto un gran parlare negli scorsi mesi di misure destinate al Sud. Bisogna purtroppo constatare che i fatti vanno in direzione opposta. Ovvero nella direzione di penalizzare sempre di più le regioni del Mezzogiorno sottraendo risorse da un fondo destinato ad alimentare l'occupazione e a rendere le imprese più competitive. Se queste sono le premesse della strategia dell’utilizzazione delle risorse della Next Generation Eu - conclude - c’è davvero da essere seriamente preoccupati».