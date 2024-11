La “campagna arruolamenti” termina il 26 settembre. Anche quest'anno i vfp1 potranno accedere alle forze speciali e alle componenti specialistiche della Marina

Con la pubblicazione della Gazzetta Ufficiale (numero 63 di ieri, martedi' 22), è iniziata la “campagna” arruolamenti della Marina militare per 1920 volontari in ferma prefissata annuale (VFP1), che avrà termine il 26 settembre.

Formazione militare di base

Saranno sottoposti ad un iter formativo per favorire l'acquisizione di un livello di formazione militare di base, essenziale per l'impiego del personale presso le basi a terra e a bordo delle unita' navali, e l'apprendimento delle conoscenze tecnico-professionali per coloro che vorranno partecipare, al termine dell'esperienza annuale, all'arruolamento nei Volontari in Ferma Prefissata Quadriennale (VFP4). Anche quest'anno, riporta l'Agi, i vfp1 potranno accedere alle forze speciali e alle componenti specialistiche della Marina (incursori, anfibi, palombari, sommergibilisti e componente aeromobili).