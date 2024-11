C'è un po' di Calabria nei prodotti del leader dei fastfood di tutto il mondo, grazie al lavoro del Gruppo iGreco, storica azienda di Cariati che da circa 50 anni produce e distribuisce olio extravergine di oliva.



Il successo raggiunto dal Gruppo ha ottenuto un plauso speciale anche sulla rivista Panorama, in un approfondimento firmato da Guido Fontanelli, che porta alla luce il paradosso della diffusione dell'agroalimentare italiano a opera di una multinazionale del fastfood. A comunicarne l'entusiasmo e l'orgoglio è lo stesso Gruppo: «Poter condividere, ogni giorno, la mission e l’impegno per la promozione e per la preferenza delle produzioni d’eccellenza dell’agroalimentare Made in Italy con un partner internazionale prestigioso e qualificante come McDonald’s rappresenta un valore aggiunto nella difesa della biodiversità dei territori, un sostegno autorevole nella sfida globale dell’educazione alimentare e un motivo di orgoglio non soltanto per la nostra esperienza familiare ed imprenditoriale ma per la Calabria e l’Italia».

L'azienda coglie l'occasione, inoltre, per ringraziare i suoi partner calabresi, in parte responsabili del successo del prodotto di qualità iGreco che vanta già una distribuzione mondiale con i suoi monodose ecologici di olio extravergine di oliva (circa trenta milioni di pezzi). Lo stesso Amministratore delegato di McDonald's Italia Mario Federico ci tiene a sottolineare l'importanza di utilizzare, nei propri punti ristoro italiani, solo olio extravergine 100% italiano «prodotto e imbottigliato in Calabria da un'azienda con una lunga tradizione familiare», di cui la multinazionale acquista ogni anno 120 tonnellate.

La iGreco, dunque, affianca le 15 aziende partner tutte italiane, tra cui i colossi Beretta, Bonduelle, Amadori, alimentando la tendenza positiva di McDonald's nell'aqcuisto di prodotti Made in Italy e, per di più, Made in Calabria.