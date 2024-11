McDonald’s cerca 120 nuovi candidati per rafforzare i team dei suoi ristoranti di Montepaone Lido, Catanzaro Le Fontane, Catanzaro le Aquile, Lamezia Drive Via del Progresso e Lamezia Centro Commerciale I Due Mari.

L’azienda ha organizzato due diverse giornate di selezioni e colloqui, una preziosa occasione di conoscere più da vicino la realtà di McDonald’s, attraverso l’esperienza di chi ci lavora.

Martedì 26 settembre: presso il ristorante McDonald’s di Catanzaro Le Fontane, all’interno del Centro Commerciale Le Fontane lungo la SS 19 bis, a partire dalle 9.00, si tengono le selezioni per 65 figure da inserire nei team dei ristoranti di Catanzaro.

Giovedì 28 settembre: presso il ristorante McDonald’s di Lamezia Terme, in via del Progresso 532, a partire dalle 9.00, si tengono le selezioni per 55 figure da inserire nei team dei ristoranti di Lamezia Terme.

«Voglia di mettersi in gioco, capacità di lavorare in squadra e a contatto con i clienti, rappresentano alcune delle principali caratteristiche che l’azienda ricerca nelle persone che lavorano nei suoi ristoranti – si legge in una nota –. McDonald’s offre un’opportunità di lavoro concreta, grazie a contratti stabili (che rappresentano il 92% del totale) e possibilità di crescita professionale rapida. Entrare in McDonald’s significa lavorare in un contesto dalla forte identità di gruppo, giovane, inclusivo e meritocratico, capace di garantire a tutti i dipendenti le medesime opportunità».

Le persone selezionate verranno inserite in un percorso di formazione propedeutico alle mansioni che svolgeranno; verranno inserite con contratti full-time o part-time e inquadrate secondo il contratto nazionale del turismo. La retribuzione è quella prevista dallo stesso contratto, chiaramente parametrata al numero di ore lavorative settimanali.

Per partecipare, è possibile inviare la propria candidatura direttamente sul sito, attraverso la compilazione di un questionario circa diverse tematiche, tra cui la disponibilità oraria e il tipo di mansioni a cui si è interessati e il caricamento del CV. Di seguito i link di riferimento per iscriversi alle due diverse sessioni:

I candidati che non riusciranno a partecipare alle giornate di selezioni e colloqui e che saranno ritenuti idonei, verranno contattati per un colloquio individuale.

McDonald’s Italia

«In Italia da 37 anni, McDonald’s conta oggi oltre 670 ristoranti in tutto il Paese per un totale di 32.000 persone impiegate – evidenzia l'azienda – che servono ogni giorno 1.2 milioni di clienti. I ristoranti McDonald’s italiani sono gestiti per il 90% secondo la formula del franchising grazie a 150 imprenditori locali che testimoniano il radicamento del marchio al territorio. Anche nella scelta dei fornitori McDonald’s conferma la volontà di essere un marchio “locale”, con l’85% di fornitori che è rappresentato da aziende italiane o aziende che producono in Italia. Nel mondo McDonald’s è presente in oltre 100 Paesi con più di 38.000 ristoranti».