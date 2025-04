VIDEO | Ha preso il via nelle aule di Economia Politica dell’Unical la seconda edizione del progetto di mentoring ed educazione finanziaria promosso da Fatto in Calabria. L’obiettivo è quello di formare una nuova generazione di imprenditori pronti a investire nel proprio territorio.

È partita dalle aule di Economia Politica dell’Unical la seconda edizione del progetto di mentoring e formazione finanziaria firmato Fatto in Calabria. L’iniziativa punta a costruire una nuova classe di imprenditori consapevoli e determinati, pronti a scommettere sulla propria terra anziché cercare altrove le occasioni di crescita.

Fatto in Calabria rafforza i rapporti fra impresa e università

A introdurre la giornata di Mentoring voluta da Fatto in Calabria i professori Aiello e Costabile, quest’ultimo direttore del Dipartimento di Economia e Scienze Finanziarie. «Mettere in connessione l’imprenditoria calabrese con i nostri studenti è una delle missioni fondamentali del Dipartimento», ha dichiarato il professor Costabile, sottolineando l’importanza del dialogo tra accademia e impresa.

Tra i relatori dell'iniziativa di Fatto in Calabria anche Fortunato Amarelli, AD della storica fabbrica di liquirizia e presidente dell’Unione Imprese Centenarie Italiane: «Non bisogna guardare ad altri luoghi per essere felici. Anche in Calabria si può essere soddisfatti del proprio lavoro. Qui ci sono persone che operano in contesti internazionali con grande successo».

Dazi, geopolitica e borse di studio

Interessante anche l’intervento dell’assessore regionale all’Economia Marcello Minenna, che ha offerto una panoramica sulla congiuntura economica globale. «Viviamo una tempesta perfetta, che potrebbe avere un obiettivo di geofinanza mirato a sgretolare il progetto degli Stati Uniti d'Europa. Intanto, come Europa, stiamo perdendo un’occasione dopo l’altra».

Durante l’incontro è stato anche annunciato il lancio delle borse di studio promosse da Fatto in Calabria, in sinergia con alcune aziende del territorio. Tra queste la Carlomagno srl, rappresentata dall’AD Piero Carlomagno. «Poiché mancano risorse sul mercato, vogliamo crearle insieme all’università e a Fatto in Calabria. Per questo finanziamo borse di studio che formino le figure professionali di cui abbiamo bisogno». Tutte le informazioni sulle borse sono disponibili sul sito ufficiale dell’associazione.