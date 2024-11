La società di recruiting Hays parla di andamento positivo per la regione, nonostante il tasso di occupazione sia inferiore di quasi venti punti rispetto alla media nazionale. Le province più dinamiche Vibo e Crotone

Novità per il mercato del lavoro in Calabria. Pur registrando nel terzo trimestre 2023 un tasso di occupazione inferiore rispetto alla media nazionale (44% contro 61,6%), per prossimi mesi si dovrebbe registrare un andamento positivo: secondo l'elaborazione della società di recruiting Hays - che si occupa di ricerca e selezione del personale - su base dati Unioncamere-Anpal, Sistema informativo excelsior, da febbraio ad aprile le imprese calabresi prevedono di assumere 21.120 risorse, +10,2% rispetto allo stesso periodo del 2023.

È quanto riferisce la stessa società in una nota. A livello territoriale, la provincia con il più alto numero di nuovi ingressi previsti, sempre nel trimestre, è Cosenza con 7.740 assunzioni, seguita da Reggio Calabria (4.740), Catanzaro (4.440), Vibo Valentia (2.300) e Crotone (1.910). Le province più dinamiche per crescita rispetto allo stesso periodo del 2023 sono Vibo Valentia (+15,6%) e Crotone (+15,1%).