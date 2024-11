Questa mattina i commercianti si sono rifiutati di trasferirsi nell'area individuata dal Comune per l'assenza dei tracciati

Ancora un nulla di fatto. Lo spostamento del mercato rionale di Catanzaro Lido rimane solo sulla carta. Questa mattina sono nuovamente confluiti in piazza Maestri del Lavoro i circa160 commercianti ma non si è raggiunto alcun accordo. Gli operatori si sono rifiutati di montare i banchi poiché totalmente assenti i tracciati all'interno dell' area propedeutici al trasferimento. Vi sono state anche violente discussioni tra i commercianti sulle modalità di posizionamento dei mezzi e dei banchi. Dopo lunghe discussioni si è infine deciso di rimandare ancora di una settimana lo spostamento per procedere alle convocazioni e alle assegnazioni degli stalli sulla base delle graduatorie già redatte dal Comune. Con ogni probabilità ciò potrebbe avvenire già lunedì per consentire poi di tracciare le strisce e procedere al trasferimento giovedì.