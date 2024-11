Tiene ancora banco il dibattito relativo alla metropolitina di Cosenza. Il presidente della Regione Mario Oliverio: 'Inaccettabile la precostituita opposizione su un progetto che non si conosce'

'Si alimenta un pregiudizio su un progetto che non si conosce. Viale Parco si qualifica non si deturpa con il progetto presentatato per la costruzione della metropolitana di Cosenza.

E' quanto dichiarato dal Presidente della regione Mario Oliverio: 'Bisogna evitare che investimenti importanti per i nostri territori possano essere oggetto di polemiche strumentali o peggio ancora elettorali'.