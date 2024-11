Non si può dire che i lavori procedano speditamente ma almeno i fantasmi hanno lasciato il posto ad operai in carne ed ossa, con tanto di mezzi meccanici al seguito. Nel cantiere della metro tramvia qualcosa di muove, non abbastanza però per i comitati contrari alla realizzazione dell’opera.

Riaprire al traffico per la sicurezza

Sono tornati alla carica, invocando l’intervento del Prefetto affinché disponga la riapertura di Viale Mancini per motivi di sicurezza. L'intervista a Simone Guglielmelli, esponente del Comitato No Metro:

La Fiera di San Giuseppe resta sul viale

Intanto a Palazzo dei Bruzi si stanno espletando le procedure per appaltare i lavori della viabilità alternativa. Si tratta di due lotti per collegare il lato ovest del Ponte San Francesco, quello progettato da Santiago Calatrava, con Via Popilia e con Via Giovambattista Lupia. La burocrazia impone i suoi tempi ma se non ci saranno intoppi, la nuova direttrice dovrebbe essere pronta entro l’inizio del prossimo anno scolastico. Nessuna novità invece per la Fiera di San Giuseppe. Tramontata l’ipotesi di riportarla nel centro storico, continuerà a stazionare lungo il Viale, nonostante la presenza del cantiere.