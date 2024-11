In particolare, ha scritto l'assessore, il biglietto da Milano per Reggio Calabria, per il 23 dicembre, risulta essere pari a 500 euro, 'quasi fosse un volo intercontinentale'

Milano-Reggio Calabria 500 euro. L'Assessore regionale Federica Roccisano ha scritto una lettera aperta a Luca Cordero di Montezemolo e Silvano Cassano, rispettivamente presidente e amministratore delegato di Alitalia, riguardo il nuovo tariffario Alitalia verso la Calabria. In particolare il costo del biglietto da Milano per Reggio Calabria che, per la data del 23 dicembre risulta essere pari a €500, quasi fosse un volo intercontinentale.

“Vorrei sapere come mai l’Alitalia riserva questo trattamento così superficiale su una Regione in difficoltà come la Calabria. Mi metto nei panni dei numerosi studenti che dovranno rientrare a Reggio Calabria per le vacanze Natalizie, nei panni delle famiglie che fanno quotidianamente quella tratta per motivi di lavoro, o purtroppo, per motivi di salute. Non è comprensibile - continua l'assessore - che una Compagnia come Alitalia, che vuol essere primo vettore italiano, non riesca a garantire equità verso tutte le Regioni d’Italia.

Chiedo, perciò, che venga al più presto rivista la situazione tariffaria ‘da e per’ la nostra Regione. La Calabria ha una situazione geografica, nonché infrastrutturale, che la pone in una forte condizione di disagio, occorrerebbe “più buon senso” anche da parte delle compagnie aeree”.