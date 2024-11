Incontro, questa mattina, con assessore Roccisano per lavoratori Gam Oil

Questa mattina il consigliere regionale Michele Mirabello e il deputato Bruno Censore hanno accompagnato una delegazione di lavoratori della Gam Oil di Rombiolo, presso il dipartimento regionale del lavoro, ad un incontro con l'assessore Federica Roccisano per affrontare il delicato problema della proroga della mobilità ordinaria, fino ad oggi bloccata, a causa del mancato insediamento della commissione regionale tripartita.

L'Assessore Roccisano ed il direttore generale De marco hanno garantito che in tempi rapidissimi sarà decretata la nuova commissione e sarà convocata per l'approvazione delle liste di mobilità.

Inoltre durante l'incontro si è discusso delle prospettive future dell'azienda, sarà indispensabile avviare un interlocuzione con la proprietà dell'azienda una volta risolto il contenzioso al fine di recuperare i livelli occupazionali.