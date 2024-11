Botta e risposta tra il presidente della Camera di commercio di Catanzaro Daniele Rossi e l'assessore alle Attività produttive della Regione Calabria Fausto Orsomarso. Rossi ha voluto rispondere all'accusa di essere poco informato sull'interlocuzione aperta dall'assessorato regionale con il mondo produttivo calabrese.

«Cari Colleghi - scrive Rossi, riprendendo una comunicazione di Unioncamere Calabria - faccio seguito alle precedenti comunicazioni, per informarvi che la Task force regionale non è stata mai convocata. Solo, sto avendo interlocuzioni con l’assessore alle attività produttive che riferisce di un nostro coinvolgimento, senza specificare i contenuti. Gli sto ribadendo la disponibilità, da valutare nei contenuti».

«Riprendo le parole del presidente di Unioncamere Calabria - scrive Rossi - contenute in una lettera inviata stamani a tutti i presidenti delle Camere di Commercio calabresi per ribadire, anzi confermare, quanto dichiarato pubblicamente circa la mancanza di informazioni da parte della Regione Calabria sulle misure a sostegno delle imprese che lo stesso Ente regionale aveva annunciato ormai più di quindici giorni fa e che, ad oggi, ancora semplicemente non esistono».

«Apprendo­ – prosegue Rossi - che l’assessore Orsomarso avrebbe avviato interlocuzioni specifiche con le parti sociali e con Unioncamere. Interlocuzioni specifiche che erano state sollecitate da Unioncamere lo scorso 6 aprile in una lettera indirizzata all’assessore e sulla quale non ci sono aggiornamenti circa eventuali convocazioni. Ebbene, quindi, alla prova dei fatti e degli atti, ad oggi né Unioncamere né tantomeno la Camera di Commercio di Catanzaro hanno ricevuto alcuna indicazione».

«L’Ente che presiedo - attacca il presidente della Camera di commercio di Catanzaro - non è mai stato convocato per confrontarsi sulle misure, pertanto rimaniamo in attesa di qualcosa di concreto mentre le imprese continuano a porci domande a cui non sappiamo cosa rispondere. Mi fa poi sorridere l’assunto dell’assessore secondo cui io dovrei - e cito testualmente Orsomarso - “avere la capacità di informarmi perché non è che posso discutere con tutti”: ebbene, prendo atto che l’assessore ritiene che la Camera di Commercio di Catanzaro debba apprendere delle misure ufficiali della Regione da terzi mentre altri Enti e associazioni, parimenti importanti, vengono informati direttamente da lui. A questo si aggiunge la mancata risposta da parte dell’Ente regionale alla lettera che io stesso ho inviato lo scorso 11 marzo, lettera con cui ribadivo la mia completa disponibilità a partecipare alle riunioni della task force regionale sull’economia».