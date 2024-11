Arriva l'autorizzazione del Ministero del Lavoro all'Inps per procedere ai pagamenti dei percettori di mobilità in deroga

L'annuncio arriva dall'assessore al Lavoro Federica Roccisano. "La misura interessa tutti i percettori di mobilità in deroga residenti nella regione Calabria, in riferimento al saldo dell'annualità del 2013, e a una mensilità del 2014". Una boccata d'ossigeno, dovuta alla firma del decreto interministeriale da parte del ministro Poletti e del ministro Padoan, che ha autorizzato l'utilizzo di 41 milioni di euro per gli ammortizzatori sociali in deroga in Calabria. La stessa Roccisano, e il presidente della Regione Mario Oliverio, hanno seguito l'iter oggi a Roma. Gli uffici dell'assessorato hanno avviato immediatamente le procedure, coordinandosi con l'Inps, che dovrebbero portare al pagamento dei lavoratori nei prossimi giorni.



"L'impegno della Regione, come confermato dall'accordo sottoscritto con le parti sociali - aggiunge la Roccisano - è quello di riconoscere i diritti dei lavoratori che ad oggi non hanno ricevuto il pagamento di quanto dovuto in riferimento alla mobilità e di attivare ogni procedura ed opportuna iniziativa idonea a saldare tutto il pregresso ancora inevaso dalle competenti autorità. Ancora una volta la sinergia tra il governo nazionale e quello regionale ha, quindi, consentito di colmare un ritardo grave che ha colpito circa 30mila lavoratori calabresi impedendogli di ricevere le indennità previste dalla legge nazionale. Un impegno politico ed etico è stato assunto da questa amministrazione regionale ed oggi sicuramente è stato fatto un importante e significativo passo in avanti".