Andare a scuola di made in Italy, capire e carpire i segreti dell’alta moda nostrana, di quell’artigianalità impagabile che all’estero è ambita e inseguita e farlo in Calabria, prendendo come riferimento e guida dello stile italiano una calabrese, Elena Vera Stella, stilista internazionale che a Lamezia Terme ha il suo atelier, il suo laboratorio sartoriale ma anche contenitore di eventi culturali e non solo.

Ogni anno da ormai 14 anni qui vengono a formarsi studentesse da tutto il mondo. In questo momento quattro sono le ragazze che stanno svolgendo qui l’Erasmus. Provengono dall’Olanda, da una scuola di alta moda e confidano di potere imparare la manualità e l’autenticità dello stile.

«Il fatto di venire in un’azienda come la mia, diciamo piccola, permette loro di avere un valore aggiunto sotto il profilo della creatività – spiega Elena Vera Stella - Scoprire tecniche sartoriali, di ricamo, la nostra artigianalità per loro è una cosa completamente nuova, da scoprire e che entusiasma».

«Ho fatto stage altrove – ci spiega una delle studentesse – e il proprietario dell’azienda non sapeva nemmeno chi fossi, qui è diverso. Elena dice che siamo le “sue ragazze”». Un clima di calore tipico dell’Italia e ancora di più della Calabria che si affianca alla possibilità di imparare direttamente da una stilista, ascoltando le sue parole, studiando le sue movenze, ascoltando i suoi consigli ed unendo pratica e manualità.

Dal disegno all’ago, passando per l’allestimento dell’atelier, la scelta dei tessuti, l’organizzazione degli eventi Lamezia diventa così punto di riferimento internazionale, bussola di stile, creatività ed artigianato. Ma non solo.