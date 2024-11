Un aiuto concreto per i meno abbienti quello promosso dal Comune di Cosenza. Ecco come richiedere il sussidio economico

Non più buoni spesa, ma "gettoni", cioè monete in metallo del valore di 20 euro ciascuna, denominate "Bruzi". É la forma alternativa che il Comune di Cosenza ha studiato per venire incontro alle richieste di sussidi economici da parte dei cittadini non abbienti. Lo ha stabilito una delibera adottata dalla Giunta, guidata dal sindaco Mario Occhiuto, su proposta dell'assessore ai Tributi e all'Innovazione, Lino Di Nardo.

L'amministrazione comunale, nel corso dell'anno e, in particolare nel periodo delle festività natalizie, erogherà alle famiglie bisognose gettoni che provvederà appositamente a coniare e che saranno concessi ai nuclei familiari che ne faranno richiesta partecipando ad un apposito avviso pubblico. Il nucleo familiare richiedente dovrà comprovare lo stato di indigenza e di bisogno attraverso la dichiarazione Isee relativa ai redditi del 2017. Per la spendibilità dei sussidi economici ci si avvarrà di esercizi commerciali, che potranno aderire attraverso un apposito avviso pubblico.