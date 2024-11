Lunedì davanti alla sede dell'autorità portuale si vedranno i lavoratori che hanno perso il posto

"Noi lavoratori portuali licenziati non vogliamo assistenzialismo ma vogliamo lavorare". E' quanto si legge in una nota diramata da Daniele Caratozzolo, dirigente del sul e già componente del Comitato portuale, il quale fa parte del gruppo di 377 portuali di Gioia Tauro che hanno perso il posto.

"Vogliamo la certezza del salario, puntuale e tutti i mesi. - prosegue la nota - Vogliamo che la retribuzione giornaliera comprenda tutte le voci compresa la flessibilità. Vogliamo che i richiami giornalieri siano equamente distribuiti tra tutti i lavoratori. Vogliamo che l'azienda non discrimini per le assunzioni a tempo indeterminato . Vogliamo la certezza sui tempi per la realizzazione delle opere dove dovremo essere ricollocati. Vogliamo essere formati per tutte le mansioni portuali Vogliamo che mct investa e porti i volumi, e dopo averci licenziati con un accordo discriminante". Caratozzolo conclude lanciando una convocazione per lunedi alla 9.00 davanti alla sede dell'Autorità portuale.