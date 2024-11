Ottava edizione della tradizionale kermesse di inizio maggio nata con l'intento di ribadire l'importanza dell'agricoltura nell'economia calabrese

Batte forte il cuore dell’agricoltura tradizionale, quella ancorata ai valori sani e genuini della terra di Calabria, rinsaldati in occasione della Festa del Trattore, consueto appuntamento di inizio maggio per gli operatori del settore primario, ospitato a Montalto Uffugo. L’ottava edizione della kermesse, organizzata dall’Associazione San Nicola – Culla dell’Olio, ha registrato un record di partecipanti, con presenze significative anche tra gli amministratori.

Oltre a numerosi sindaci dei comuni della Valle del Crati, è intervenuto il consigliere regionale con delega all’agricoltura Mauro D’Acri. San Nicola è uno dei distretti di eccellenza della produzione di olio extravergine di oliva, ma l’iniziativa serve soprattutto a ribadire come l’agricoltura sia uno dei comparti strategici per l’economia calabrese, occasione di sviluppo e di occupazione, ma anche di preservazione del territorio dai rischi idrogeologici sempre in agguato.