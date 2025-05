Per la prima volta l’evento nazionale è ospitato al Sud. In programma anche Marathon degli Aragonesi, che radunerà centinaia di ciclisti da tutta Italia

Sabato 7 giugno 2025 il Parco nazionale del Pollino ospiterà, per la prima volta nel Sud Italia, il Forum del Cicloturismo, il più importante momento di confronto sul cicloturismo come leva di sviluppo territoriale sostenibile. Ideato e promosso da Fiera del Cicloturismo, l’evento di riferimento in Italia per questo settore, e da Bikenomist in collaborazione con Catasta Pollino, il Forum – si legge in una nota stampa di presentazione - sarà una grande occasione di networking per operatori del settore, istituzioni e comunità locali che avranno l’opportunità di confrontarsi con i maggiori referenti nella scena nazionale del turismo lento. Sarà condotto da Pinar e Paolo Pinzuti, direttori di Fiera del Cicloturismo.

L’incontro – prosegue il comunicato - apre la terza edizione di Pollino Bike Festival, la kermesse dedicata alla due ruote in programma il 7 e 8 giugno a Campotenese a Morano Calabro. È la prima volta che il Forum viene ospitato nel Mezzogiorno e che vede Calabria e Basilicata incontrarsi e fare il punto insieme sul Cicloturismo, a conferma del crescente interesse e del grande potenziale che il cicloturismo sta cominciando ad esprimere per il Sud.

Fare rete, ispirare e costruire: questo il senso dell’iniziativa. Chi opera già nel cicloturismo, chi vuole investire, chi desidera conoscere e approfondire questo segmento di mercato, chi amministra, l’ecosistema territoriale avrà a disposizione una “piazza” dove incontrarsi, condividere percorsi, analizzare trend, prendere consapevolezza di sé come sistema.

Il programma

La giornata si aprirà alle ore 10 presso Catasta Pollino, con i saluti istituzionali dei rappresentanti delle due Regioni coinvolte: l’assessore all’Ambiente della Regione Basilicata, Laura Mongiello, e l’assessore all’Ambiente e Turismo della Regione Calabria, Giovanni Calabrese, insieme a Giovanni Aramini del Dipartimento Ambiente della Regione Calabria, Luigi Lirangi, commissario del Parco nazionale del Pollino, e il sindaco di Morano Calabro, Mario Donadio. Il Forum entrerà poi nel vivo con una serie di interventi chiave: Pinar Pinzuti, porterà lo sguardo su scala nazionale con l’intervento "Il Sud che pedala", sottolineando come il cicloturismo stia diventando una leva strategica anche per le aree interne del Meridione.

A seguire, Paolo Bulleri di Isnart presenterà dati e numeri aggiornati per capire dove sta andando il settore e quali sono le potenzialità nel contesto del Pollino. Paolo Pinzuti, editore di Bikeitalia.it, proporrà una riflessione concreta e visionaria su "Il futuro è adesso", tracciando una roadmap per attori pubblici e privati che vogliono investire nel cicloturismo come infrastruttura sociale oltre che turistica.

Uno dei momenti più attesi sarà quello dedicato al networking attivo: uno spazio progettato per favorire il dialogo tra operatori, enti, progettisti, associazioni e imprese, con l’obiettivo di attivare sinergie concrete e collaborazioni durature. A chiudere i lavori, il confronto a più voci sul tema "Quale via per il cicloturismo calabro-lucano?", utile a raccogliere proposte e idee operative. La giornata si concluderà con un pranzo condiviso "Ruoti, ruote e reti", ulteriore occasione di relazione informale.

Marathon degli Aragonesi

«Ospitare questo evento significa per noi mettere a frutto uno degli obiettivi più importanti della mission di Catasta - dichiarano i soci fondatori dell’impresa sociale e han turistico di Campotenese - Fare rete, generare visione condivisa, accelerare processi di innovazione che abbiano al centro le comunità, la sostenibilità e la valorizzazione delle risorse del territorio. Il Forum sarà un punto di partenza per costruire un nuovo modello di sviluppo».

Pollino Bike Festival proseguirà con un calendario di attività pensate per divulgare la cultura delle due ruote, diffondere i valori del turismo e della mobilità lenta con escursioni, pedalate, visite guidate, assaggi di specialità e prodotti del Pollino, musica e festa. Il festival si svolgerà in tandem con Marathon degli Aragonesi, in programma l’8 giugno, che radunerà alla sua XI edizione centinaia di ciclisti da tutta Italia nel cuore del Parco. Anche i bambini, i ciclisti del futuro, saranno coinvolti nell’evento. Il 7 giugno si cimenteranno nello short track avvincente e divertente di Marathon Kids allestito nel giardino di Catasta.