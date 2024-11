Il giovane Stefano Caccavari ha incontrato il ministro Maurizio Martina con cui ha discusso dell’espansione in Italia del progetto di riscoperta dei grani antichi

Il progetto calabrese Mulinum approda al Ministero delle Politiche agricole. Stefano Caccavari, promotore dell'iniziativa di San Floro (Catanzaro), è stato ricevuto dal ministro Maurizio Martina con il quale – riporta l’Ansa - ha discusso dell'espansione in tutta Italia del progetto di riscoperta dei grani antichi e al quale ha anche donato un pane Brunetto.

«Avevo letto la sua storia - ha affermato Martina - quella in cui, con un appello lanciato su Facebook, è riuscito a salvare l'ultimo mulino a pietra della Calabria. L'ho invitato qui a Roma per un confronto e oggi abbiamo discusso di come un'esperienza come la sua possa diventare un esempio per l'agricoltura italiana. Abbiamo parlato dell'importanza dell'informazione ai cittadini sulle materie prime e del modo in cui la sua farina di grano antico ha risollevato le sorti delle aziende agricole della zona, dando così nuovo slancio alla filiera locale. Storie, fatiche, professionalità che abbiamo voglia di raccontare e il dovere di aiutare a crescere».