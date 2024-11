Il consigliere comunale Pasqualino Ruberto, leader di Labor, ha presentato al sindaco Mascaro un’interrogazione sulla società Multiservizi da sottoporre al prossimo consiglio comunale

Il leader di Labor chiede che si faccia chiarezza sui bilanci della Multiservizi, sui contenziosi per sinistri stradali che la società avrebbe e chiede inoltre come il comune intenda procedere per il trasporto scolastico e dei disabili alla luce dell’ipotesi avanzata in Consiglio di un risparmio di 400mila euro.

Di seguito il testo dell'interrogazione:

Al Presidente del Consiglio Comunale

Al Sindaco



Oggetto: interrogazione a risposta orale

Premesso che:

- Nei giorni scorsi è stato audito, nella apposita commissione, il Presidente della Multiservizi Costanzo;

- Nella audizione sono stati oggetto di discussione , come riportato dal Presidente Costanzo, una serie di criticità nella gestione e nei conti della Multiservizi imputabili alla amministrazione Speranza e alla precedente amministrazione della stessa Multiservizi;

- Le criticità di cui sopra sono state riportate da alcuni articoli di giornale ed a questi articoli ha prontamente risposto, smentendo, l'ex Presidente Miletta;

- Alcune criticità gestionali ed amministrative sono state riportate, sempre nella apposita commissione in audizione, dal Vice Sindaco Caglioti.

Si chiede di sapere:

- Se risulta vero che non è mai stato esercitato il controllo analogo sui servizi affidati in house alla Multiservizi dal comune di Lamezia Terme, se erano individuati i dirigenti di riferimento e cosa la amministrazione Mascaro sta facendo in questa direzione di controllo. Se risulta vero inoltre che la Multiservizi non ha mai rendicontato i singoli servizi se non con la presentazione della relativa nota di debito per macrovoci;

- Se risulta vero, per come riferito dal Presidente Costanzo, che i bilanci della Multiservizi sono inattendibili perchè continuano a riportare dei crediti ormai inesigibili che dovevano essere portati in perdita o almeno contenere fondi svalutazioni crediti molto più cospicui di quelli contabilizzati;

- se risulta vero che la Multiservizi ha centinaia di contenziosi per sinistri stradali, a seguito della attribuzione del relativo servizio di manutenzione stradale, che potrebbero portare a breve un importante squilibrio economico-finanziario alla società stessa. Quanti sono i sinistri, come la Multiservizi gestisce tali contenziosi se è vero che i sinistri generano un duplice impegno economico legale implicando la costituzione in giudizio di comune e Multiservizi. Se i costi delle cause pendenti graveranno sul comune, per come dice Miletta, come si copriranno e con quali fondi?

- se è vero che la Multiservizi ha in dotazione automezzi nuovi, acquistati per la raccolta differenziata, e mai utilizzati ma ha poi preso a noleggio automezzi simili per lo stesso servizio.

- quali sono le determinazioni assunte sul trasporto scolastico e dei disabili, dal momento che si era paventata ipotesi di un risparmio di 400 mila euro senza variare i relativi servizi. Se è stato variato il relativo contratto di affidamento del servizio, e quali i motivi individuati che hanno comportato un aggravio di costo cosi' importante.