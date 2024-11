Stipulato il contratto di rete tra sedici aziende dell’agroalimentare calabrese per condividere esperienze e promuovere competitività. Nasce così il marchio comune ‘Calabria di gusto’

Diventa ufficiale Calabria di Gusto, la prima rete calabrese del settore agroindustria, che Camera di Commercio e Confindustria Vibo Valentia, nell’ambito di programmi regionali, hanno avviato e sostenuto per valorizzare territorio, imprese e prodotti di eccellenza, rendendoli riconoscibili attraverso un marchio comune, espressione di qualità, gusto e affidabilità.

La rete è stata così costituita tra le Aziende: Statti srl di Lamezia Terme, Guglielmo Caffè di Catanzaro, Attinà & Forti srl di Reggio Calabria, Artibel srl, Oleficio Gabro srl e Calabria Food srl di Cosenza; Distilleria F.lli Caffo srl, Colacchio Food srl, Dolciaria Monardo sas, Giacinto Callipo Conserve Alimentari S.p.A., l’Artigiano della ‘Nduja srl, Wild Orange srl, Mediolat srl, Salumificio F.lli Pugliese snc, Pernopasta srl, Callipo Gelateria srl, tutte del vibonese. Presidente della rete è stato eletto Rocco Colacchio e Vice presidente vicario Rocco Forte.



Con il contratto di rete le Aziende sviluppano attività comuni per il migliore raggiungimento di obiettivi strategici. Insieme potranno infatti gestire progetti di ricerca e sviluppo, progettare e realizzare iniziative innovative di informazione e formazione e servizi comuni, nella circolarità delle informazioni che si garantiranno; collaborare per una migliore penetrazione sui mercati; Ottenere Certificazioni di qualità dei prodotti; realizzare o utilizzare in comune laboratori o centri di ricerca, o acquistare beni e servizi di interesse comune; condividere la gestione della logistica e la realizzazione di portali telematici per la promozione e la vendita on line dei prodotti.

All’evento hanno presenziato il Vice presidente di Confindustria Michela Tulino e il presidente della camera di Commercio di Vibo Valentia Michele Lico che, in particolare ha sottolineato “Con la rete Calabria di Gusto Camera di Commercio e Confindustria hanno voluto costituire un brand territoriale competitivo, una forte e qualificata aggregazione di imprese proprio dell’agroalimentare, tra l’altro quest’anno riferimento mondiale con Expo 2015, perché è generalmente riconosciuto che i prodotti tipici rappresentano la parte più attrattiva del territorio, anche dal punto di vista turistico, in quanto esprimono quel “made in Calabria” capace di fare sintesi tra tradizione e innovazione ed espressione di quella Dieta Mediterranea che è universamente riconosciuta stile alimentare genuino e salutistico. L’Agroalimentare in Calabria, nonostante la crisi, mantiene un trend positivo anche grazie ad aziende di eccellenza, proprio come queste costituite nella rete Calabria di Gusto, e che rappresentano in questo settore il driver fondamentale per riprendere a crescere”



Lico, poi, in qualità di presidente di Unioncamere Calabria ha annunciato che, proprio in occasione di Expo 2015, sono state avviate iniziative per far conoscere la realtà produttiva regionale a buyers nazionali ed internazionali con un programma di visite in cento aziende selezionate nel territorio regionale.