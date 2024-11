Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato per il 30 giugno. Alle aziende selezionate verrà assegnato uno spazio allestito e la movimentazione interna delle imbarcazioni da esporre

«La Regione, attraverso il Dipartimento Sviluppo economico ed attrattori culturali, ha indetto una manifestazione d'interesse relativa alla selezione di aziende calabresi operanti nel comparto nautico ai fini della partecipazione in collettiva alla manifestazione fieristica '63mo Salone Nautico di Genova', prevista dal 21 al 26 settembre 2023». Lo comunica l'assessore regionale allo sviluppo economico e attrattori culturali, Rosario Varì.

«Alle aziende selezionate - è detto in una nota della Regione - verrà assegnata la disponibilità di uno spazio allestito e la movimentazione interna delle imbarcazioni da esporre. Il termine ultimo per la presentazione delle domande di adesione è fissato per il 30 giugno 2023».

«Il Salone di Genova - si conclude la nota - rappresenta una delle più importanti manifestazioni internazionali dedicate al settore della nautica. Una piattaforma globale di confronto istituzionale, tecnico e di mercato in grado di attirare un vasto pubblico di appassionati, professionisti e operatori provenienti da tutto il mondo. La partecipazione alla fiera offre un'opportunità unica per le imprese calabresi, di visibilità e networking, consentendo loro di presentare prodotti e servizi a una platea internazionale di esperti e appassionati».