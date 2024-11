«Esportare non cervelli ma prodotti unici di nostra manifattura. È la chiave del successo per la nostra regione. La qualità dei prodotti della nostra terra e dell'arte dei nostri artigiani per fortuna non può essere clonata ma la notizia che la 'nduja, prodotto tipico calabrese, conosciuto a livello internazionale è stata copiata, non può lasciarci impassibili». Così in una nota la senatrice Silvia Vono commentando la notizia pubblicata nei giorni scorsi sulla nostra testata sul caso dell'azienda inglese che produce e commercializza la "Yorkshire Nduja"».

«La qualità che contraddistingue le produzioni del nostro territorio va certamente promossa ma va soprattutto protetta e per questo accolgo l'appello di tante sigle del settore calabrese per il riconoscimento Igp della nostra 'nduja. Per promuovere gli investimenti nell'economia reale del nostro territorio – continua la senatrice - ho organizzato un forum su fondi europei dedicato alle imprese che si svolgerà il 14 maggio presso il Benny Hotel di Catanzaro alle 10 alla presenza dell'Europarlamentare Rosa d'Amato con la quale studieremo delle strategie per rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla incentivazione di risorse economiche europee e studiare strategie per ottenere maggiori incentivi questo nella prospettiva di una crescita sociale ed economica della Calabria».