Tra la lista degli investimenti per sostenere il rilancio della crescita e dell'occupazione in Europa, l’Italia ha inserito i fondi per il completamento della A3

Arriva da Bruxelles la notizie che il completamento della Salerno Reggio Calabria sarà tra i progetti proposti dall'Italia in vista della messa a punto del piano Juncker per sostenere il rilancio della crescita e dell'occupazione in Europa. Il documento approderà la prossima settimana sul tavolo dei ministri delle Finanze dei 28 e le proposte in esso contenute saranno soggette a una attenta selezione.



Nel rapporto della Task Forse Commissione Ue-Bei voluta dall’Ecofin saranno inclusi gli investimenti necessari all’ ammodernamento dei tratti autostradali per i quali al momento non esiste nessun finanziamento, si tratta, dei chilometri che vanno da Cosenza a Rogliano e di quelli da Pizzo a Sant'Onofrio-Vibo Valentia. Gli investimenti in questione hanno un valore complessivo di circa 2 miliardi e 900 milioni



Il progetto complessivo di ammodernamento di tutta la rete autostradale italiana è di 7 miliardi e 443 milioni e include le quattro corsie fra Benevento e Caianello, legato all’autostrada Roma-Napoli, per il quale la spesa totale prevista è di 588 milioni e l’ammodernamento della Salerno-Avellino, per un importo di 246 milioni.