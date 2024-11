«Ho già pronto un piano per sgravare di tutti i contributi le imprese che assumono, per tre anni». Lo annuncia il ministro per il Sud, Barbara Lezzi, in un'intervista al Fatto Quotidiano. «Ho già trovato le coperture - assicura Lezzi - ma preferisco aspettare per ufficializzare le cifre. Presenterò tutto al ministro dell'Economia Tria».

Quanto al possibile sforamento del tetto del 3 per cento del rapporto deficit/Pil, tema sollevato dal collega Di Maio, il ministro spiega: «Del parametro del 3 per cento si può assolutamente discutere. Ma in generale bisogna ragionare con la Ue della riqualificazione della spesa, recuperando spazi di flessibilità». Infine, il reddito di cittadinanza. «Lo vorrei tutto e subito. Ci sono 5 milioni di poveri» sottolinea Lezzi.