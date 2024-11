Previsto domani lo sciopero dei lavoratori della società informatica con sede a Zumpano che si riuniranno dinanzi alla Prefettura di Cosenza

Sciopereranno domani i dipendenti di Almaviva, la società informatica con sede a Zumpano (Cs) che ha annunciato 300 licenziamenti. I lavoratori si riuniranno a Cosenza, davanti alla Prefettura.



«Negli anni passati, a fronte di un costante calo del fatturato e a bilanci aziendali in rosso, abbiamo contribuito - si legge in un documento - al superamento della crisi e al rilancio dell'azienda con il nostro impegno, con il nostro senso di responsabilità e sopportando il sacrificio della Cigo, dei Contratti di Solidarieta' e della sospensione temporanea di parti dell'accordo integrativo.



Grazie al nostro contributo, mentre nulla hanno messo i nostri dirigenti, i bilanci aziendali sono tornati positivi e anche la prospettiva che ci viene presentata dall'azienda prevede, per i prossimi anni, una significativa crescita del fatturato».

Le proposte come alternativa al licenziamento

«In questa situazione - scrivono - chiediamo che l'uscita dalla crisi sia accompagnata da un piu' accorto uso dell'ammortizzatore sociale, prolungandolo nel tempo ma riducendolo nelle quantità e da un progressivo rispristino degli istituti contrattuali temporaneamente sospesi. A questo si devono affiancare interventi per favorire il pensionamento dei più anziani e la determinazione di un Premio di Risultato che preveda un beneficio economico a fronte degli obiettivi raggiunti».



Ma l'azienda, a parere dei sindacati, vuole andare in direzione opposta. «Vuole il taglio degli stipendi - si legge nel documento - e l'aumento delle giornate lavorative usando il periodo residuo di Cigo/CdS come arma di ricatto mentre continua ad assumere e ad esternalizzare. Questa proposta non permette margini di trattativa mentre il tono minaccioso dei comunicati aziendali e le indebite pressioni evidenziano le reali modalita' con cui la Direzione aziendale intende da ora in poi intrattenere il rapporto con noi lavoratori. Il rifiuto dell'azienda a continuare la trattativa sulla base della proposta sindacale - scrivono ancora i lavoratori - e' pretestuoso e ideologico, perche' evita un confronto sui contenuti che permetterebbe di arrivare ad un accordo condiviso, con maggiori certezze per il periodo di assestamento di cui Almaviva ha ancora bisogno».