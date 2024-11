Protesta di agricoltori e consorziati nella sede del Consorzio di Bonifica Alto Ionio Reggino a Roccella Ionica: «Siamo e saremo a presidio dell'agibilità democratica del Consorzio per evitare un autentico scippo»

È in corso una protesta di agricoltori e consorziati nella sede del Consorzio di Bonifica Alto Ionio Reggino a Roccella Ionica. La manifestazione, spiegano gli organizzatori, è stata attuata «per dire un forte no alla delibera di commissariamento dell'Ente Consortile da parte della Giunta regionale. Siamo e saremo pacificamente - proseguono - a presidio dell'agibilità democratica del Consorzio di Bonifica per evitare un autentico scippo voluto da qualche Don Rodrigo , di turno.

!banner!

Già con una circostanziata nota inviata al presidente Oliverio, alla Procura e Prefettura di Reggio - ha dichiarato il presidente di Coldiretti Calabria, Pietro Molinaro, presente alla manifestazione - abbiamo illustrato le omissioni, illegittimità, illazioni e forzature amministrative che connotano la delibera della Giunta regionale. I Consorziati meritano rispetto perché sono persone libere e hanno scelto in trasparenza i propri amministratori».