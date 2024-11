I lavoratori addetti allo spazzamento attendono ancora due mensilità e la quattordicesima dall’Eurocoop. Hanno deciso di protestare incatenandosi nell’atrio del Comune di Pizzo

È scattata questa mattina la protesta dei lavoratori dell’Eurocoop che ha portato alcuni di loro ad incatenarsi nell’atrio del Comune contro il mandato pagamento di due mensilità da parte della ditta.

L’Eurocoop è sottoposta a pignoramento da parte di Equitalia, provvedimento questo che ha di fatto bloccato, tramite la procedura speciale prevista dalla legge, tutti i crediti vantati dalla società nei confronti del Comune, sia quelli maturati che quelli futuri. Onde per cui il Comune non può pagare la ditta e, di conseguenza, la ditta non provvede a trasferire le spettanze agli operai.

Una situazione «insostenibile che non può durare a lungo» rispetto alla quale il sindacato annuncia che si attiverà in sede giudiziaria «con tutte le necessarie iniziative e l’attivazione degli strumenti di autotutela da parte dei lavoratori, compresa l’eccezione di inadempimento con annesso rifiuto di effettuare la prestazione lavorativa».

