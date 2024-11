L'amministatore delegato del Gruppo Az: «L'augurio è di raggiungere risultati ottimali per lo sviluppo, la crescita e l'occupazione»

«L'azienda è lieta di annunciare questo evento perchè la Coop in Italia è un franchising di successo e l'augurio è di portare in alto la bandiera della Cooperativa in Calabria con risultati ottimali per lo sviluppo, la crescita e l'occupazione». Questo quanto dichiarato dall'amministratore delegato del Gruppo Az, Desiderio Noto, dopo la presentazione ufficiale dell'accordo tra l'importante azienda di distribuzione calabrese e la Coop Italia.