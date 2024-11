Protestano contro l'amministrazione comunale che anche questa volta avrebbe disatteso le aspettative per garantire il servizio che sarebbe rimasto per l'ennesima volta senza copertura finanziaria

Dalle 3.30 di stanotte un gruppo di operai del servizio verde pubblico si è asserragliato sul tetto della scuola media Roncalli-Levi a Corigliano-Rossano in segno di protesta contro l'amministrazione comunale che anche questa volta avrebbe disatteso le aspettative dei lavoratori che prestano servizio nell'indotto del municipio. Un servizio che sarebbe rimasto per l'ennesima volta senza copertura finanziaria e pertanto avrebbe spinto gli operai ad inscenare l'ennesima protesta. Non si tratta, infatti, di una novità. Nell'ultimo anno e mezzo il gruppo di operatori del verde pubblico, una quindicina di unità, ha già innescato ben quattro proteste e l'ultima volta rimasero proprio sul tetto della Roncalli-Levi per due giorni.