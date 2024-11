Per Elio D'Alessandro, responsabile del settore salute e sanità de l'Italia del Meridione: “Un servizio capace di garantire risposte ed interventi immediati”

Il responsabile del settore salute e sanità de l'Italia del Meridione, Elio D'Alessandro, ha lanciato la proposta del numero unico di emergenza in Calabria. Già realtà in alcune regioni d’Italia, in merito all’importante novità, ha spiegato: “Un sistema sanitario efficiente non può prescindere da un servizio di emergenza-urgenza moderno, al passo con i tempi e, soprattutto, capace di garantire risposte e interventi immediati. Perché a volte, per salvare una vita, é solo questione di secondi. Per questo motivo, la nostra Regione dovrebbe iniziare a prendere in seria considerazione l'attivazione del numero unico d'emergenza europeo, il 112, che rappresenta un modello per la gestione delle chiamate di emergenza, realizzato in attuazione della normativa dell'Unione Europea”.

La gestione dell’evento “emergenza”

L’esponente del movimento, che fa capo al consigliere regionale Orlandino Greco, è tra l'altro uno dei maggiori esperti e professionisti nel campo delle innovazioni della sanità . Stando alle esperienze negli altri contesti territoriali: “tutte le telefonate di emergenza confluiscono in un'unica centrale di risposta. Da qui, gli operatori smistano le telefonate, dopo aver localizzato il chiamante e individuata l'esigenza, all'ente competente per la gestione dell' evento di emergenza: Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Vigili del Fuoco, Emergenza Sanitaria”. Le diverse Centrali uniche di risposta, Cur italiane, permettono un'attenta valutazione dei flussi in entrata e uscita e una registrazione puntuale dei tempi di attesa alla risposta, sia della centrale Unica che delle Centrali di secondo livello.

Come funziona il numero unico di emergenza

"Il cittadino – ha evidenziato D’Alessandro - componendo qualsiasi numero di emergenza (112, 113, 115, 118), entra in contatto con l'operatore, che prende in carico la chiamata, eventualmente attivando il servizio di interpretariato linguistico in tempo reale, ed inizia la compilazione della scheda contatto. Il collegamento con il Ced interforze del Viminale consente di raccogliere in pochissimi istanti (3-4 secondi) i dati identificativi e la localizzazione del numero chiamante (per le chiamate da telefono fisso) o la sua localizzazione tramite cella telefonica (per le chiamate da telefono mobile), di cui la Calabria dovrebbe dotarsi, come richiesto, d'altronde, dalla direttiva dell’Unione Europea”.

Parola d’ordine “innovazione”: “Un primo e significativo passo - conclude Elio D’Alessandro - potrebbe arrivare con l'attivazione del numero d'emergenza europeo. E sarebbe già un segnale confortante. Attendiamo con reale fiducia, affinché la Calabria possa mettersi in carreggiata rispetto al resto del Paese”. g.d'a.