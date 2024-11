Circa trecento i lavoratori che stanno protestando per chiedere stabilizzazione. Una delegazione è stata ricevuta dall'assessore al Lavoro e alle Politiche sociali Federica Roccisano

Alcune centinaia di persone, mobilitate dalle segretarie regionali di Cgil, Cisl e Uil, provenienti da tutta la regione, stanno manifestando da stamane davanti alla sede della Giunta regionale della Calabria, a Catanzaro. Si tratta di circa 300 precari che sollecitano la stabilizzazione. L'iniziativa, come spiegato da Angelo Sposato, Santo Biondo e Paolo Tramonti, segretari generali, rispettivamente, di Cgil, Cisl e Uil Calabria, rientra in una serie di manifestazioni tematiche che coinvolgeranno i vari settori del lavoro e che potrebbero sfociare, in assenza di risposte positive da parte dai governi nazionale e regionale, il cui operato viene giudicato negativamente, nello sciopero generale. Una delegazione stata ricevuta dall'assessore al Lavoro e alle Politiche sociali Federica Roccisano.